Обнаруженная NASA экзопланета Kepler-1649c очень похожа на Землю

Обнаруженная NASA экзопланета Kepler-1649c очень похожа на Землю

Орбитальный телескоп NASA «Кеплер» уже отправился на пенсию после окончания своей десятилетней миссии, но проделанная им работа продолжает приносить новые плоды и по сей день. В среду американское космическое агентство объявило, что в старых данных космической обсерватории нашлась ещё одна экзопланета очень похожая на Землю.

Обнаруженная планета Kepler-1649c находится на расстоянии в 300 световых лет от Земли. В NASA описали её как наиболее похожую на Землю из тысяч других экзопланет по размеру и расчётной температуре, открытых телескопом «Кеплер». Планета расположена в обитаемой зоне своей звезды, в области, где возможно существование воды в жидком состоянии.

Только что открытая экзопланета по своим размерам немного больше Земли. Она получает 75% от того потока света, которое наша планета получает от Солнца, что также может говорить об схожести температурного режима на Kepler-1649c и Земле. Первоначально планета не была идентифицирована из-за сбоя компьютерного алгоритма, но группа ученых смогла её обнаружить во время изучения данных с телескопа.

«Этот интригующий, далекий мир дает нам еще большую надежду на то, что Вторая Земля лежит среди звезд в ожидании когда её откроют», — сказал Томас Зурбухен (Thomas Zurbuchen), первый помощник руководителя Дирекции научной миссии NASA в Вашингтоне.

Обнаруженная NASA экзопланета Kepler-1649c очень похожа на Землю

Однако не стоит торопиться собирать свои вещи. Kepler-1649c находится на орбите красного карлика, типа звезды, который, по словам NASA, известен вспышками звезд, которые могут сделать окружающую среду планеты сложной для любой потенциальной жизни. Космическое агентство также предупредило, что атмосфера на открытой экзопланете всё ещё остается загадкой и что расчеты её размеров могут оказаться ошибочными.

Международная исследовательская группа, обнаружившая экзопланету, опубликовала о ней статью в журнале Astrophysical Journal Letters.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Южной Корее произошла массовая «реактивация» коронавирусаВ Южной Корее произошла массовая «реактивация» коронавируса
Обнаружено влияние коронавируса на нервную системуОбнаружено влияние коронавируса на нервную систему
Инженеры Cisco научились взламывать смартфоны и ПК с помощью 3D-моделей отпечатков пальцевИнженеры Cisco научились взламывать смартфоны и ПК с помощью 3D-моделей отпечатков пальцев
На сайте НАСА появился любопытный сервисНа сайте НАСА появился любопытный сервис
Для армии США создаются дроны с камерой, выпускаемые из гранатомётовДля армии США создаются дроны с камерой, выпускаемые из гранатомётов
Блок рекламы


Похожие новости
NASA установит самый большой в мире радиотелескоп в лунном кратереNASA установит самый большой в мире радиотелескоп в лунном кратере
NASA провело заключительную проверку лопастей марсианского дронаNASA провело заключительную проверку лопастей марсианского дрона
NASA займётся борьбой с коронавирусомNASA займётся борьбой с коронавирусом
SpaceX получила контракт NASA на доставку грузов для окололунной орбитальной станции GatewaySpaceX получила контракт NASA на доставку грузов для окололунной орбитальной станции Gateway
NASA приостанавливает подготовку пилотируемой миссии на Луну из-за коронавирусаNASA приостанавливает подготовку пилотируемой миссии на Луну из-за коронавируса
NASA показало удивительное изображение ЮпитераNASA показало удивительное изображение Юпитера
NASA завершило тестирование космического корабля Orion, готовящегося к полёту на Луну
NASA предупредило о приближении к Земле "потенциально" опасного астероидаNASA предупредило о приближении к Земле "потенциально" опасного астероида
SpaceX предоставит ракету Falcon Heavy для миссии NASA «Психея»SpaceX предоставит ракету Falcon Heavy для миссии NASA «Психея»
NASA впервые зафиксировало сотни землетрясений на МарсеNASA впервые зафиксировало сотни землетрясений на Марсе
Последние новости
Подгружаем последние новости