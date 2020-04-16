Обнаруженная NASA экзопланета Kepler-1649c очень похожа на Землю

Орбитальный телескоп NASA «Кеплер» уже отправился на пенсию после окончания своей десятилетней миссии, но проделанная им работа продолжает приносить новые плоды и по сей день. В среду американское космическое агентство объявило, что в старых данных космической обсерватории нашлась ещё одна экзопланета очень похожая на Землю.

Обнаруженная планета Kepler-1649c находится на расстоянии в 300 световых лет от Земли. В NASA описали её как наиболее похожую на Землю из тысяч других экзопланет по размеру и расчётной температуре, открытых телескопом «Кеплер». Планета расположена в обитаемой зоне своей звезды, в области, где возможно существование воды в жидком состоянии.

Только что открытая экзопланета по своим размерам немного больше Земли. Она получает 75% от того потока света, которое наша планета получает от Солнца, что также может говорить об схожести температурного режима на Kepler-1649c и Земле. Первоначально планета не была идентифицирована из-за сбоя компьютерного алгоритма, но группа ученых смогла её обнаружить во время изучения данных с телескопа.

«Этот интригующий, далекий мир дает нам еще большую надежду на то, что Вторая Земля лежит среди звезд в ожидании когда её откроют», — сказал Томас Зурбухен (Thomas Zurbuchen), первый помощник руководителя Дирекции научной миссии NASA в Вашингтоне.

Однако не стоит торопиться собирать свои вещи. Kepler-1649c находится на орбите красного карлика, типа звезды, который, по словам NASA, известен вспышками звезд, которые могут сделать окружающую среду планеты сложной для любой потенциальной жизни. Космическое агентство также предупредило, что атмосфера на открытой экзопланете всё ещё остается загадкой и что расчеты её размеров могут оказаться ошибочными.

Международная исследовательская группа, обнаружившая экзопланету, опубликовала о ней статью в журнале Astrophysical Journal Letters.



