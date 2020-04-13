Ученые научились печатать насекомоподобных 3D-роботов в считанные минуты

Ученые научились печатать насекомоподобных 3D-роботов в считанные минуты

Скоро создание гибких роботов может оказаться довольно тривиальным делом — по крайней мере, если у вас есть под рукой 3D-принтер. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали способ 3D-печати похожих на насекомых роботов дешево, быстро и без использования дорогостоящего оборудования.

Джеймс Цзян (James Jiang) показывает один из флексоскелетов, разработанных с помощью метода 3D-печати исследователей

Хитрость заключается в том, чтобы роботы изготавливаются на основе мягких и тонких листов поликарбоната — гибких деталей скелета, которые учёные назвали флексоскелетами («flexoskeletons»). Подобно строению конечностей у настоящих насекомых, у флексоскелетов жесткость увеличивается только в определенных местах, в отличие от обычных роботов.

Печать каждого компонента флексоскелета занимает около 10 минут, а полностью собранный робот может быть готов менее чем за два часа. Стоимость изготовления одной гибкой детали насекомоподобного робота составляет меньше 1 доллара США, стоимость других (микроконтроллер, датчики и аккумулятор), скорее всего, выше.

На начальном этапе это поможет исследователям быстро и легко создавать таких роботов, но конечная цель команды разработчиков — серийное производство роботов без участия человека. Это может привести к появлению понятия «стаи» роботов, которые смогут выполнять специфические задачи не хуже больших собратьев, но с меньшими затратами и меньшим риском.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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