NASA провело заключительную проверку лопастей марсианского дрона

Миссия «Марс-2020» должна быть запущена к Красной планете 17 июля 2020 года, при помощи ракеты-носителя Atlas 5. Миссия будет включать марсоход Perseverance и беспилотный летательный аппарат Mars Helicopter.

NASA провело заключительную проверку лопастей марсианского дрона

NASA/Cory Huston

Как сообщило NASA, недавно, в прошлом месяце, специалисты провели финальную проверку лопастей Mars Helicopter. Испытания прошли в специальном воздушном шлюзе: в их рамках лопасти раскрутили до скорости 50 оборотов в минуту; тесты показали, что лопасти способны создать необходимую подъемную тягу. В дальнейшем, как рассчитывают специалисты, лопасти аппарата будут запущены уже только на Марсе.

Как планируется, миссия «Марс-2020» совершит посадку на Красной планете — в районе кратера Езеро — 18 февраля 2021 года. Сначала Perseverance должен будет найти подходящее место для размещения дрона; последний же должен будет совершить тестовый полет длительностью 30 секунд, после чего выполнит пять 90-секундных полетов, в рамках которых сможет достигать высоты в несколько сотен метров.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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