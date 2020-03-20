NASA приостанавливает подготовку пилотируемой миссии на Луну из-за коронавируса

Аэрокосмическое агентство США NASA приостановило работу над строительством и испытанием ракеты и капсулы для пилотируемой миссии на Луну под названием Artemis в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Как сообщил глава ведомства Джим Брайденстайн, NASA закрывает сборочное предприятие Michoud в Новом Орлеане, где строится ракета, и расположенный неподалеку космический центр Stennis.

"Изменения в космическом центре Stennis связаны с ростом числа случаев заражения COVID-19 в окрестностях центра и числа сотрудников, отправившихся в самоизоляцию. Также есть один подтвержденный случай заражения в команде", – рассказал он.

Закрытие объектов может помешать США выполнить свой план выполнить новый полет на Луну к 2024 году.

Напомним, в сентябре прошлого года генеральный директор компании SpaceX Илон Маск представил космический корабль, который может перевозить людей и грузы на Луну или Марс и обратно.