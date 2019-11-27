Фото дня: интерстеллар, или межзвёздная комета 2I/Borisov

Фото дня: интерстеллар, или межзвёздная комета 2I/Borisov

Специалисты Обсерватории Кека, расположенной на пике горы Мауна-Кеа (Гавайи, США), представили снимок объекта 2I/Borisov — межзвёздной кометы, открытой всего несколько месяцев назад.

Названное тело было обнаружено в конце августа нынешнего года астрономом-любителем Геннадием Борисовым на 65-см телескопе собственной разработки. Комета стала вторым известным межзвёздным объектом после астероида Оумуамуа, зарегистрированного осенью 2017-го посредством телескопа Pan-STARRS 1 на Гавайях.

Наблюдения показывают, что за кометой 2I/Borisov тянется огромный хвост — вытянутый шлейф из пыли и газа. По оценкам, он простирается приблизительно на 160 тыс. км.

Ожидается, что интерстеллар-комета окажется на минимальном удалении от Земли 8 декабря: в этот день она пройдёт мимо нашей планеты на расстоянии примерно 300 млн км.

Фото дня: интерстеллар, или межзвёздная комета 2I/Borisov

С момента обнаружения специалистам удалось получить новую информацию об объекте. По оценкам, её ядро имеет в поперечнике приблизительно 1,6 км. Направление перемещения кометы — из созвездия Кассиопеи вблизи границы с созвездием Персея и очень близко к плоскости Млечного Пути.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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