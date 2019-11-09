Передовой инструмент NASA поможет в исследовании атмосфер экзопланет

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) предоставит специальный прибор для будущей европейской миссии ARIEL по исследованию экзопланет.

Проект ARIEL, или Atmospheric Remote-sensing Infrared Exoplanet Large-survey, предусматривает создание космической обсерватории для изучения атмосфер планет за пределами Солнечной системы.

На сегодняшний день подтверждено существование свыше 4000 экзопланет в нашей галактике Млечный Путь. Аппарат ARIEL будет исследовать прежде всего атмосферы горячих объектов с температурой свыше 320 градусов Цельсия.

Для выполнения наблюдений будут использоваться несколько высокоточных приборов. Одним из них станет инструмент NASA под названием CASE (Contribution to ARIEL Spectroscopy of Exoplanets). За его создание отвечает Лаборатория реактивного движения NASA в Пасадене (Калифорния, США).

В состав CASE войдут два детектора. Инструменту предстоит работать в ближней инфракрасной и видимой частях спектра. Основной задачей станет сбор информации об облаках и туманах в атмосферах экзопланет. Кроме того, прибор позволит оценивать альбедо (характеристику диффузной отражательной способности) изучаемых тел.

Запуск обсерватории ARIEL намечен на 2028 год. Аппарат расположится в окрестности точки Лагранжа L2 системы «Солнце–Земля», на расстояние около 1,5 млн километров от нашей планеты.



