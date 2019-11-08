«Хаббл» получил удивительный снимок далекой галактики

Как объясняет NASA в материале к изображению, гравитационное линзирования означает, что находящийся переднем плане галактический кластер настолько массивен, что его гравитация «деформирует» структуру пространства-времени, искривляя и усиливая свет от более далекой галактики, находящейся позади. Такой эффект в итоге не только растягивает изображение дальней галактики, но и создает множественные изображения одного и того же объекта.

«Хаббл» получил удивительный снимок далекой галактики

NASA, ESA and E. Rivera-Thorsen (Institute of Theoretical Astrophysics Oslo, Norway)

Отмечается, что гравитационное линзирования создало как минимум 12 изображений галактики, рассредоточенные по четырем основным дугам. Три из последних заметны в правой верхней части изображения, в то время как четвертая видна внизу слева — частично перекрытая яркой звездой внутри Млечного Пути.

«Хаббл» получил удивительный снимок далекой галактики

ESA/Hubble, NASA, Rivera-Thorsen et al.

Галактика, о которой идет речь, называется PSZ1 G311.65?18.48 (ее прозвали Sunburst Arc) и находится от нас примерно в 11 миллиардах световых лет. Галактический же кластер, выступивший «линзой», располагается от Земли приблизительно в 4,6 млрд световых лет.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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