Астрономи виявили нову зірку-рекордсменку у центрі нашої галактики

Вчені виявили нову рекордсменку серед зірок, які дуже швидко обертаються навколо чорної діри у центрі Чумацького Шляху. Це світило, яке знаходиться ближче до Стрільця А* - надмасивної чорної діри в центрі нашої галактики, повідомляє Science Alert .

За словами дослідників, зірка рухається навколо чорної діри на швидкості понад 2,5% швидкості світла.