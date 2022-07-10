Астрономи виявили нову зірку-рекордсменку у центрі нашої галактики

Це найближча до чорної діри у центрі Чумацького Шляху зірка, інформує ZN.ua.

Астрономи виявили нову зірку-рекордсменку у центрі нашої галактики
Вчені знайшли найближчу до надмасивної чорної діри зірку
© apod.nasa.gov

Вчені виявили нову рекордсменку серед зірок, які дуже швидко обертаються навколо чорної діри у центрі Чумацького Шляху. Це світило, яке знаходиться ближче до Стрільця А* - надмасивної чорної діри в центрі нашої галактики, повідомляє Science Alert.

За словами дослідників, зірка рухається навколо чорної діри на швидкості понад 2,5% швидкості світла.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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