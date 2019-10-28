Ученые разработали робота-садовника

Робот Trimbot построен на базе роботизированной газонокосилки компании Bosch; такой робот-садовник, по задумке исследователей, мог бы помочь людям с ограниченными возможностями и пожилым людям ухаживать за садом.

Специалисты оснастили прототип Trimbot парой стереокамер для 3D-картирования, а также гибкой роботизированной рукой с различными инструментами. Перед началом работы устройство должно получить схематическую карту саду, которая затем будет уточнена с помощью системы компьютерного зрения. Как указывается, робот использует алгоритмы, которые позволяют ему определять, как должен выглядеть идеальный куст и как следует обрезать розы.

Как указывают исследователи, в будущем технологии, разработанные в рамках данного проекта, могут быть использованы в роботизированных газонокосилках Bosch.



