Видео: DJI рекламирует свою инициативу по использованию дронов во благо людей

Видео: DJI рекламирует свою инициативу по использованию дронов во благо людей

Лидер рынка потребительских дронов, компания DJI представила новое видео, в котором напомнила о том, что сегодня беспилотники используются в каждом уголке земного шара. Спасатели сохраняют жизни; борцы за окружающую среду защищают животных и природу; учёные и академические исследователи открывают новые способы изучения и улучшения нашей общей среды обитания, чтобы помочь сохранить дом для будущих поколений. «Везде и ежедневно люди делают дроны мощной силой добра», — говорится в ролике на фоне демонстрации направлений использования.

DJI отметила, что экстренные службы на данный момент спасли уже свыше 250 жизней с помощью дронов. А рейнджеры в Африке благодаря беспилотникам могут управлять популяциями слонов и защищать их так, чтобы минимизировать опасность для людей и животных. Беспилотники постоянно расширяют возможности самых разных организаций новыми и творческими способами, и применение летающей техники продолжает расширяться.

DJI отметила, что в основе её деятельности лежат принципы расширения возможностей людей и вдохновение: каким бы ни был совершенным дрон, в конечном итоге он должен быть средством удовлетворения потребностей людей. И компании нравится, что пользователи её продукции творчески используют такой инструмент, как дрон, улучшая жизнь в неожиданных и новых областях.

Видео: DJI рекламирует свою инициативу по использованию дронов во благо людей

Многие люди построили свой бизнес при помощи дронов. Люди с физическими ограничениями нашли новый способ открывать для себя мир. Компания хочет найти возможность связать людей и организации, использующих дроны, в экосистему, которая бы стимулировала развитие и новации. В частности, для этого была создана программа DJI Global Citizenship. В рамках этой программы DJI тесно сотрудничает с гуманитарными, экологическими и образовательными партнёрами, чтобы сделать проекты для сложных ситуаций более безопасными, эффективнее проводить исследования, развивать технологии и удобство их использования.

Видео: DJI рекламирует свою инициативу по использованию дронов во благо людей

Кстати, через несколько дней DJI проведёт мероприятие, на котором обещает сделать полёты ещё более простыми и лёгкими — вероятно, представив новый потребительский дрон.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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