Ровер NASA VIPER займётся поиском водного льда на Луне

Ровер NASA VIPER займётся поиском водного льда на Луне

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) рассказало о проекте VIPER по поиску водного льда на Луне.

VIPER, или Volatiles Investigating Polar Exploration Rover, — это планетоход размером с гольфмобиль. Ожидается, что он будет доставлен на поверхность естественного спутника нашей планеты в декабре 2022 года.

Ровер займётся поиском залежей льда в области южного полюса Луны. Робот будет собирать данные как минимум 100 дней: за это время он преодолеет расстояние в несколько миль по лунной поверхности.

Учёные намерены собирать информацию на разных участках южного полюса Луны: затемнённых, частично освещённых и освещённых. На основе полученной информации будет сформирована карта распределения льда.

Ровер NASA VIPER займётся поиском водного льда на Луне

Во время движения робот будет использовать спектрометр NSS (Neutron Spectrometer System) для поиска «влажных» мест под поверхностью. Далее в дело вступит буровая установка TRIDENT (The Regolith and Ice Drill for Exploring New Terrain), которая позволит отбирать пробы с глубины до одного метра. Собранные образцы затем будут анализироваться при помощи бортовых приборов MSolo (Mass Spectrometer Observing Lunar Operations) и NIRVSS (Near InfraRed Volatiles Spectrometer System). Полученные данные позволят сделать вывод о наличии льда.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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