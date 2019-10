Ровер NASA VIPER займётся поиском водного льда на Луне

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) рассказало о проекте VIPER по поиску водного льда на Луне.

VIPER, или Volatiles Investigating Polar Exploration Rover, — это планетоход размером с гольфмобиль. Ожидается, что он будет доставлен на поверхность естественного спутника нашей планеты в декабре 2022 года.

Ровер займётся поиском залежей льда в области южного полюса Луны. Робот будет собирать данные как минимум 100 дней: за это время он преодолеет расстояние в несколько миль по лунной поверхности.

Учёные намерены собирать информацию на разных участках южного полюса Луны: затемнённых, частично освещённых и освещённых. На основе полученной информации будет сформирована карта распределения льда.

Во время движения робот будет использовать спектрометр NSS (Neutron Spectrometer System) для поиска «влажных» мест под поверхностью. Далее в дело вступит буровая установка TRIDENT (The Regolith and Ice Drill for Exploring New Terrain), которая позволит отбирать пробы с глубины до одного метра. Собранные образцы затем будут анализироваться при помощи бортовых приборов MSolo (Mass Spectrometer Observing Lunar Operations) и NIRVSS (Near InfraRed Volatiles Spectrometer System). Полученные данные позволят сделать вывод о наличии льда.