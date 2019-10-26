NASA нашло способ ускорить создание лунного корабля

Сегодня ни одна компания не способна в одиночку создать систему кораблей, которые могли бы доставлять людей на поверхность Луны и забирать с нее. До сегодняшнего дня над этой задачей трудилась, в основном, компания Blue Origin. В итоге, не без давления со стороны НАСА, было принято решение объединиться с тремя другими космическими компаниями — Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper.

Объединившись, компании заявили, что способны в сжатые сроки достичь цели, поставленной агентством, — возвращение людей на Луну в 2024 году, пишет издание The Verge. Сейчас космическому агентству жизненно необходим лунный корабль, с помощью которого на Луну будет отправлена первая женщина. Эта программа получила название Artemis. Изначально высадка планировалась в 2028 году, но в марте вице-президент Майк Пенс попросил НАСА сделать это раньше на четыре года. В результате агентство старается как можно быстрее заключить все необходимые контракты на проведение работ, связанных с постройкой лунного корабля. 30 сентября агентство официально объявило конкурс проектов посадочных платформ, которые нужно предоставить уже к 1 ноября этого года.

Ранее компании Blue Origin и Lockheed Martin соперничали, стараясь представить лучший проект для программы Artemis. На сегодняшний день у них есть собственные разработки лунных кораблей. Еще в мае Blue Origin представила концепцию лунного спуска, известную как Blue Moon, над которой компания тайно работала последние три года. Также был показан совершенно новый двигатель для посадочного аппарата под названием BE-7, который способен доставлять корабли на поверхность Луны. За месяц до этого Lockheed Martin рассказала о своем видении процесса лунной посадки, на концепцию которой повлиял проект космического корабля «Орион». Его компания разрабатывала по заказу НАСА для доставки людей в космос.

Теперь компании решили объединить усилия. Blue Origin планирует построить саму платформу вместе с основным двигателем проекта — BE-7. Lockheed Martin займется подъемной частью спускаемого аппарата — корабля, который будет забирать космонавтов с Луны. Оба аппарата основываются на проектах, которые компании представили ранее, но теперь они объединяться в единую систему доставки. Возглавляет проект компания Blue Origin, а Lockheed Martin займется также обучением будущих пилотов управлению посадочным аппаратом в космосе.

Тем временем компании Draper поручено предоставить все программное обеспечение для полета, а Northrop Grumman создаст что-то вроде космического парома для посадочного аппарата. Этот аппарат будет частью лунной орбитальной станции, получившей название (Врата). Астронавты, доставляемые с Земли, будут стыковаться с орбитальной станцией и пересаживаться на посадочный аппарат, который доставит их на поверхность спутника. Нужно отметить, что станция будет находиться на большом удалении от Луны. Это делает беспересадочную посадку на ее поверхность со станции невозможной. Вот тут и появилась идея космического парома, который необходим для перемещения посадочного аппарата со станции на более низкую орбиту и обратно.

Компании утверждают, что, используя проекты уже созданных ими систем, они должны успеть построить лунный корабль, а точнее, целую систему кораблей, к 2024 году. При этом они не вдавались в подробности, как будут проходить испытания кораблей. Подвох в том, что НАСА ясно дало понять, что при новых сроках оно не успевает провести демонстрационно-проверочный полет к Луне с посадкой на нее корабля без экипажа.



