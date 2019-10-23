Глава NASA сообщил дату высадки на Марс

Глава NASA сообщил дату высадки на Марс

В ходе совместной конференции руководителей космических агентств разных стран, прошедшей вчера в рамках ежегодного Международного конгресса астронавтики, прошедшего в Вашингтоне, ответственным за покорение космоса людям был задан вопрос — когда человек сможет высадиться на Марс? Глава НАСА Джим Бриденстайн уверен, что при всесторонней поддержке других стран высадка на Марс вполне осуществима к 2035 году.

«Если мы ускоряем высадку на Луну, то мы ускоряем и высадку на Марс», — заявил Бриденстайн, имея в виду программу «Артемида» — высадку первой американской женщины на Луну в 2024 году.

Текущая цель НАСА — высадиться на Луне в течение ближайших пяти лет и закрепиться на ней к 2028 году. То есть добиться того, чтобы на спутнике Земли появилась база, на которой люди могли бы жить и работать на протяжении длительных периодов времени.

«Если бы наших бюджетов было достаточно, — сказал Бриденстайн, обращаясь к своим коллегам из космических агентств других стран, — я бы предположил, что мы сможем сделать это [высадиться на Марс] к 2035 году».

Что касается денег, то в отношении бюджета НАСА в Конгрессе США начались слушания. Поводом для них стали затраты на программу «Артемида», к которой конгрессмены относятся весьма скептически.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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