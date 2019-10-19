Впервые в истории в открытый космос с МКС вышли две женщины

Им предстоит заменить вышедший из строя один из внешних энергоблоков.

Впервые в истории в открытый космос с МКС вышли две женщины
Кристина Кук и Джессика Меир
Фото: NASA

Две женщины - американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир - впервые в истории вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).

Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В ходе выхода американским астронавтам предстоит заменить вышедший из строя один из внешних энергоблоков на ферме станции. Ожидается, что их пребывание за бортом МКС продлится, по меньшей мере, 6,5 часов.

С учетом нынешней миссии, женщины за всю историю совершили 14 выходов в открытый космос, первый из них сделала советский космонавт Светлана Савицкая в 1984 году.

Напомним, 6 и 11 октября, американские астронавты Эндрю Морган и Кристина Кук совершили два из пяти планировавшихся выходов в открытый космос для замены старых никель-водородных аккумуляторов на новые более мощные - литий-ионные.

После завершения монтажа новых аккумуляторов, срок службы которых составляет 10 лет, они будут заряжаться от солнечных батарей МКС, передавая станции энергию в те периоды времени, когда она находится в тени Солнца.

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