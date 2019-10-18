NASA показало новые скафандры для полетов на Луну и Марс

В них космонавты полетят на Луну в 2024 году - в рамках миссии Artemis.

Фото: NASA

Аэрокосмическое агентство США NASA представило семейство скафандров, которые будут использоваться космонавтами во время полетов на Луну и Марс.

Об этом сообщается на сайте NASA.

Семейство состоит из двух типов скафандров: OCSS (Orion Crew Survival System), который космонавты будут надевать на время полета и работы на космическом корабле, и xEMU (Exploration Extravehicular Mobility Unit) - для работы на поверхности Луны или Марса. Их могут носить как мужчины, так и женщины.

Скафандр OCSS - сделан из ярко оранжевого материала, он имеет легкую защиту от температурного и радиационного воздействия и разработан таким образом, чтобы дать космонавтам время в случае внезапной разгерметизации. Перчатки скафандра сделаны из нового износостойкого материала, и в них можно пользоваться устройствами с тачскринами.

Фото: NASA

Скафандр xEMU рассчитан на работу при окружающей температуре от -121 до +121 градуса Цельсия.

В отличие от OCSS, скафандр xEMU выполнен по принципу "один размер для всех". При этом он обеспечит космонавтам большую степень свободы: в нем можно будет наклониться за образцом породы, поднять руки, а также в некоторых пределах поворачивать торс.

Фото: NASA

Фото: NASA

NASA планирует обеспечить новыми скафандрами космонавтов, которые полетят на Луну в 2024 году в рамках миссии Artemis.

Напомним, ранее американские астронавты вышли в открытый космос с борта Международной космической станции для установки нового комплекта аккумуляторов для ее солнечных панелей.