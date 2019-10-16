NASA устроило показ лунных мод

NASA устроило показ лунных мод

Следует заметить, что скафандр, мешавший оценить красоту Кристины как неземную, весил 50 килограмм, да вдобавок был надут так, как это произошло бы на Луне при нулевом давлении. Это не помешало девушке на презентации NASA взойти на сцену и показать примеры несложных движений в скафандре.

Новый скафандр значительно легче A7L, использованного астронавтами программы Apollo полвека назад. Тот, в полностью собранном виде, весил 91 килограмм. Кроме того, новинка значительно «маневреннее» — в ней легче двигаться, нагибаться и даже шевелить пальцами.

По автономности новый скафандр несколько превосходит «классический» — основной запас дыхательной смеси и у того и у другого рассчитан на семь часов, а вот аварийный ресурс у новой «одежды» выше вдвое — час против получаса у A7L.

Как пишет РИА Новости, скафандр рассчитан на эксплуатацию при температуре от минус 250 по Фаренгейту (минус 157 градусов по Цельсию) до плюс 200 градусов по Фаренгейту (93 градуса по Цельсию).

Очень вероятно, что xEMU послужит основой для разработки скафандра для марсианской миссии.

Второй скафандр, представленный во вторник (его нес на себе инженер Дастин Гоммерт), будет использоваться в космическом корабле преимущественно при взлете и посадке. В случае необходимости астронавт может находиться в нем до 6 дней. По сути, это средство подстраховки на случай непредвиденных ситуаций.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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