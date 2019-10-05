ГМО-растения оказались полезными для людей
К такому выводу пришла группа учёных из Пакистана, Германии и США, изучив состояние здоровья фермеров, выращивающих трансгенный хлопчатник с полученным из ДНК почвенной бактерии Bacillus thuringiensis геном Bt. Результаты своей работы исследователи описали в статье для журнала PLOS One.
Опросив около 600 фермеров, которые выращивали как обычный, так и трансгенный хлопчатник, учёные сопоставили рассказы о состоянии здоровья с тем, какое именно растение они возделывали.
В итоге выяснилось, что трансгенный хлопчатник требует меньшего количества пестицидов для защиты от вредителей. Это позволяет и экономить на закупке химикатов, и снижает вредное воздействие на людей, которые больше не должны работать с пестицидами.
Исследователи пришли к выводу, что хоть и косвенно, но ГМО-растения положительно влияют на здоровье людей, оберегая их от необходимость использовать вредные химические вещества.
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