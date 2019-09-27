NASA повторит попытку найти потерявшийся индийский посадочный модуль «Викрам» в октябре

Индийская организация космических исследований (ISRO) пока без особого успеха продолжает попытки установить связь с посадочным модулем «Викрам» (Vikram) автоматической межпланетной станции «Чандраян-2», потерянной при попытке «прилуниться» примерно в 600 км от южного полюса естественного спутника Земли.

К поискам посадочного модуля «Викрам», на борту которого находится луноход «Прагьян» (Pragyaan), подключилось Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA), отправившее 17 сентября орбитальную станцию Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) для полёта над предполагаемым местом посадки космического аппарата. Однако это пока ни к чему не привело.

Сообщается, что снимки участка прилунения индийского аппарата были сделаны в сумерках, и команда NASA не смогла обнаружить «Викрам». NASA пообещало сделать больше снимков в октябре во время пролёта LRO при благоприятном освещении этого участка.



