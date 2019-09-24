NASA выделяет $2,7 млрд на строительство трёх космических кораблей Orion для лунных миссий

NASA выделяет $2,7 млрд на строительство трёх космических кораблей Orion для лунных миссий

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) определилось с подрядчиком по строительству космических кораблей для выполнения лунных миссий в рамках программы Artemis (Артемида).

Космическое агентство заключило контракт на производство и эксплуатацию космических кораблей Orion с компанией Lockheed Martin. Сообщается, что производство космических кораблей для программы «Orion» под руководством космического центра NASA имени Линдона Джонсона будет нацелено на многократное использование и обеспечение постоянного присутствия на поверхности Луны.

В рамках контракта NASA заказало у Lockheed три космических корабля Orion для реализации трёх миссий Artemis (с третьей по пятую) на общую сумму $2,7 млрд. В 2022 году агентство планирует заказать ещё три корабля Orion общей стоимостью $1,9 млрд для лунных миссий Artemis VI–VIII.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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