NASA выделяет $2,7 млрд на строительство трёх космических кораблей Orion для лунных миссий

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) определилось с подрядчиком по строительству космических кораблей для выполнения лунных миссий в рамках программы Artemis (Артемида).

Космическое агентство заключило контракт на производство и эксплуатацию космических кораблей Orion с компанией Lockheed Martin. Сообщается, что производство космических кораблей для программы «Orion» под руководством космического центра NASA имени Линдона Джонсона будет нацелено на многократное использование и обеспечение постоянного присутствия на поверхности Луны.

В рамках контракта NASA заказало у Lockheed три космических корабля Orion для реализации трёх миссий Artemis (с третьей по пятую) на общую сумму $2,7 млрд. В 2022 году агентство планирует заказать ещё три корабля Orion общей стоимостью $1,9 млрд для лунных миссий Artemis VI–VIII.



