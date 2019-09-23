Австралия присоединяется к NASA в исследовании Луны

По сообщениям сетевых источников, американское аэрокосмическое агентство NASA будет реализовывать проекты по освоению Луны и Марса совместно с коллегами из Австралии. Соответствующий протокол о намерениях был подписан представителями NASA и Австралийского космического агентства в столице США в эти выходные.

Помимо прочего, австралийцы будут участвовать в новом проекте, направленном на исследование спутника Земли. Сотрудничество двух стран затронет такие области, как автоматика, робототехника, ИИ-системы.

Правительство Австралии намерено вложить в национальные предприятия и исследовательские центры более $100 млн в течение следующих пяти лет. Премьер-министра Австралии Скотт Моррисон, который также присутствовал на церемонии подписания соглашения, отметил, что данные инвестиции принесут пользу экономике страны, поскольку они позволят создать новые рабочие места и технологии для национального бизнеса. Инвестируемые правительством деньги будут распределяться между направлениями по развитию робототехники и высоких технологий, производством продукции для космической индустрии и сферой развития собственной космической отрасли.

Австралийское космическое агентство было создано в июле 2018 года. Несмотря на это, сотрудничество с США в сфере космоса началось значительно раньше. Первое соглашение между NASA и представителями объединения научных и прикладных исследований Австралии было подписано в 1960 году. Кроме того, не так давно американские астронавты проходили тренировку в одном из районов Австралии, где горные породы имеют схожий с марсианскими разломами возраст.



