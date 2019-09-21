Сразу шесть галактик превратились в ярчайшие квазары: астрономы недоумевают

По сравнению с нашей короткой человеческой жизнью мы склонны думать о событиях в галактических масштабах как о событиях, которые происходят крайне медленно. Но это не всегда так.

За считанные месяцы сразу шесть галактик претерпели существенные изменения. Они прошли путь от относительно мирных скоплений звезд до активных квазаров, то есть самых ярких из всех галактик, выбрасывающих огромное количество радиации во Вселенную. Эти события, помимо самого факта своего существования, важны для науки еще и тем, что помогут астрономам решить давний спор. Ученые давно диспутировали о том, что вызывает свечение в галактике определенного типа — и данное аномальное поведение может указывать на новый, ранее неизвестный тип активности галактического ядра.

В поле зрения ученых — галактики с линией ядерной эмиссии с низкой ионизацией (LINER). С точки зрения яркости они светят как галактические «дети». Они ярче, чем те, у которых в центре расположены спящие сверхмассивные черные дыры, но и не такие яркие, как т.н. активные галактики, или «галактики Сейферта — их черные дыры проснулись и активно закусывают межзвездным веществом.

Квазарные же галактики — это самая яркая разновидность активных галактик, да и просто одни из самых ярких объектов во Вселенной. Световое и радиационное излучение, которое мы видим, вызвано аккреационным диском вокруг черной дыры. Он содержит газ и пыль, циркулирующие с колоссальной скоростью. Как вода, стекая в ливнесток, создает воронку и мощное трение, так и эти частицы раскаляются от взаимодействия друг с другом и выделяют огромное количество света и тепла.

Между тем, уже давно ведутся дебаты о том, что именно производит свет в галактиках LINER. Некоторые астрономы полагают, что оно также вызвано черными дырами; другие считают, что это результат звездных вспышек, то есть рождения множества звезд. Но когда команда астрономов во главе с Сарой Фредерик из Университета Мэриленда проверила данные, собранные за девять месяцев, то обнаружила нечто… странное.

Поначалу ученые полагали, что наблюдают так называемый «прилив», когда звезда подходит слишком близко к черной дыре и та начинает поглощать ее. Но позже выяснилось, что на самом деле все дело в появлении нового квазара. Когда это повторилось шесть раз в относительно спокойных до этого галактиках, астрономы начали подозревать, что имеют дело с новым классом галактического ядра.

Впрочем, есть и другая точка зрения: мы просто слишком знаем о квазарах. И тот факт, что такие галактики могут изменяться столь резко, лишь свидетельствует о неких высокоинтенсивных процессах, происходящих в галактике. Пока что ученые пытаются понять, какое невероятное событие привело к тому, что огромная масса космической пыли и газа начала стремительно засасываться в черную дыру — и нам еще предстоит услышать множество невероятных гипотез на этот счет.



