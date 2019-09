Ученые рассказали об объекте, врезавшемся в Юпитер в августе

Метеор, заснятый 7 августа астрофотографом Итаном Чаппелом (Ethan Chappel), взорвался в верхней атмосфере Юпитера — по оценкам ученых, мощность взрыва составила 240 килотонн в тротиловом эквиваленте. Такие взрывы в атмосфере — болиды — не считаются чем-то редким на Юпитере, так как планета крупная — крупнейшая в нашей системе — и находится недалеко от пояса астероидов; при этом, однако, вспышки от таких взрывов детектировать не так просто, с учетом расстояния от Земли до газового гиганта (всего было заснято несколько таких взрывов).

E. Chappel/R. Hueso/M. Delcroix/DeTeCt

Данная вспышка была детектирована при помощи ПО DeTeCt, разработанного астрономом-любителем Марком Делькруа (Marc Delcroix) и физиком Рикардо Хуэзо (Ricardo Hueso) и предназначающегося специально для детектирования таких взрывов на Юпитере и Сатурне.

Imaged Jupiter tonight. Looks awfully like an impact flash in the SEB. Happened on 2019?08?07 at 4:07 UTC. pic.twitter.com/KSis9RZrgP

— Chappel Astro (@ChappelAstro) 7 августа 2019 г.