Ученые рассказали об объекте, врезавшемся в Юпитер в августе

Метеор, заснятый 7 августа астрофотографом Итаном Чаппелом (Ethan Chappel), взорвался в верхней атмосфере Юпитера — по оценкам ученых, мощность взрыва составила 240 килотонн в тротиловом эквиваленте. Такие взрывы в атмосфере — болиды — не считаются чем-то редким на Юпитере, так как планета крупная — крупнейшая в нашей системе — и находится недалеко от пояса астероидов; при этом, однако, вспышки от таких взрывов детектировать не так просто, с учетом расстояния от Земли до газового гиганта (всего было заснято несколько таких взрывов).

Ученые рассказали об объекте, врезавшемся в Юпитер в августе
Ученые рассказали об объекте, врезавшемся в Юпитер в августе

E. Chappel/R. Hueso/M. Delcroix/DeTeCt

Данная вспышка была детектирована при помощи ПО DeTeCt, разработанного астрономом-любителем Марком Делькруа (Marc Delcroix) и физиком Рикардо Хуэзо (Ricardo Hueso) и предназначающегося специально для детектирования таких взрывов на Юпитере и Сатурне.

Imaged Jupiter tonight. Looks awfully like an impact flash in the SEB. Happened on 2019?08?07 at 4:07 UTC. pic.twitter.com/KSis9RZrgP

— Chappel Astro (@ChappelAstro) 7 августа 2019 г.

Теперь же, как пишет ScienceAlert, ученые из Флоридского института технологий (Florida Institute of Technology) сообщили результаты анализа вспышки: они обнаружили, что объект, врезавшийся в Юпитер, составлял в диаметре, вероятно, 12?16 метром и имел массу примерно в 450 тонн; согласно исследователям, объект, вероятно, имел железо-каменный состав и, скорее всего, был астероидом.

С какой частотой подобные объекты врезаются в Юпитер? Ученые на данный момент предполагают, что ежегодно с газовым гигантом сталкиваются 20?60 схожих объектов. Что же касается Сатурна, у Делькруа и Хуэзо пока недостаточно данных: для Юпитера в базе данных DeTeCt имеются 103 дня наблюдений, а для Сатурна — пока только 13 дней.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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