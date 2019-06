NASA выбрало две новые миссии для изучения Солнца

NASA сообщило о выборе двух новых миссий по изучению Солнца. Одна из них — миссия PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere) — сфокусируется на внешней солнечной атмосфере, или короне, и посмотрит, как она создает солнечный ветер. Миссия будет включать четыре небольших спутника и будет отслеживать солнечный ветер, а также выбросы коронального вещества, которые могут вызывать явления космической погоды рядом с Землей: полученные данные, как ожидается, помогут, в частности, разработать новые техники для предсказания подобных выбросов.

Другая миссия — TRACERS (Tandem Reconnection and Cusp Electrodynamics Reconnaissance Satellites), — включающая два космических аппарата, будет изучать, как магнитные поля вокруг Земли взаимодействуют с солнечными. В рамках процесса, известного как магнитное пересоединение, силовые линии поля резко перестраиваются, выпуская частицы на очень большой скорости; некоторые из этих частиц будут направлены магнитным полем Земли в область, где TRACERS сможет их наблюдать. Магнитное пересоединение, как известно, может вызывать выбросы корональной массы и вспышки на Солнце, а также позволяет частицам солнечного ветра попадать в окрестности Земли, приводя к явлениям космической погоды.

Согласно NASA, запущены новые миссии будут вместе — не раньше августа 2022 года.