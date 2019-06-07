Найден магнитный мост между скоплениями галактик

Скопления гравитационно взаимодействуют уже сейчас, но, как выясняется, реальная картина происходящего этим не исчерпывается. Группе астрономов, использовавших европейский радиотелескоп LOFAR, удалось в диапазоне 140 MHz наблюдать соединяющий скопления излучающий объект, вероятнее всего — нитевидное облако плазмы.

По современным представлениям, излучение с этой частотой возможно, если разогнать поток электронов до релятивистских скоростей, а затем приложить к нему какую-то силу, вероятнее всего — магнитное поле, заставляющую частицы менять направление и, соответственно, тратить энергию на излучение. Совершенно то же самое происходит на Земле в современных синхротронах, но, разумеется, космическая «установка» на много порядков больше.

Происхождение электронов и действующих на них магнитных полей на данный момент не понятно, хотя теоретики пытаются объяснить действующий механизм. Релятивистские электроны вероятно испускаются объектами типа сверхновых, но, теряя энергию, они проходят слишком уж большое расстояние между кластерами. Возможно дело в том, что их гравитационное взаимодействие придает частицам дополнительное ускорение.

Это первое в истории наблюдение объекта такого рода, ставшее возможным благодаря чувствительному радиотелескопу LOFAR, станции которого на данный момент установлены в пяти европейских странах. Его проект предполагает создание интерферометрической решетки из радиотелескопов, распределенной по Европе. LOFAR предназначен для астрономических наблюдений на низких радиочастотах — от 10 до 240 МГц.

Ознакомиться с деталями можно в статье, опубликованной в Science.



