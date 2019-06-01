Саблезубые кошки оказались куда более жестокими, чем думали ученые
Древние хищные кошки-смилодоны, судя по всему, использовали чрезмерно удлиненные клыки для разрыва мягких тканей на теле жертвы. Судя по всему, этими же острыми зубами хищники буквально пробивали черепа своих сородичей в поединке за самку или добычу.
Николас Чименто, палеонтолог из Аргентинского музея естественных наук в Буэнос-Айресе — ведущий автор новой статьи, подробно рассматривающей повреждения на одном из черепов саблезубой кошки. Исследователь полагает, что жуткая травма является результатом укуса другого смилодона. «Хотя нельзя исключать и то, что травму могла нанести и гипотетическая жертва, все же характер повреждений и общие их черты позволяют предположить, что виноват в этом сородич хищника», поясняет Чименто.
Стоит отметить, что у крупных саблезубых кошек клыки могли вырастать до размера стопы взрослого человека. Ранее палеонтологи считали, что они слишком хрупкие для того, чтобы пробить кость — однако ученые ошибались. Вероятно, и североамериканские сородичи смилодонов, обитавшие на Земле примерно 126 000 лет назад,
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01.06.2019 12:37