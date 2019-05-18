NASA реализует проект по возвращению астронавтов на Луну при поддержке 11 частных компаний

NASA реализует проект по возвращению астронавтов на Луну при поддержке 11 частных компаний

Американское космическое агентство NASA объявило о том, что проект, в рамках которого в 2024 году должна состояться высадка астронавтов на поверхность Луны, будет реализовываться при участии 11 частных коммерческих компаний. Частные предприятия будут задействованы в процессе разработки посадочных модулей, скафандров, а также других систем, которые потребуются для проведения высадки астронавтов.

Напомним, пилотируемое освоение космического пространства и возвращение человека на Луну являются приоритетными задачами с момента победы на выборах президента США Дональда Трампа. Стоит отметить, что США будет сотрудничать не только с международными партнёрами, в числе которых РоSSия и Канада, но также и с частными компаниями, ведущими разработки в космической отрасли. Уже сейчас агентство NASA заключило «открытый» контракт с несколькими частными американскими компаниями, в рамках которого будет осуществляться транспортировка оборудования и грузов к Луне в следующие 10 лет.

В дальнейшем NASA планирует осуществить строительство нескольких многоразовых посадочных модулей, которые позволят экипажу будущей орбитальной станции LOP-G перемещаться на лунную поверхность и обратно. Ранее планировалось осуществить высадку людей на Луну лишь к 2028 году, но не так давно американское правительство решило ускорить процесс. В конечном счёте было объявлено о том, что высадка астронавтов на лунную поверхность должна состояться в 2024 году.

Отметим, что агентство NASA будет сотрудничать не только с корпорациями вроде Boeing или Aerojet Rocketdyne, но также и с компаниями вроде SpaceX и Blue Origin. Предварительные контракты в рамках инициативы NextSTEP на сумму в $45 млн уже были подписаны. В соответствии с заключёнными договорённостями, частные компании займутся разработкой макетов и оценкой сроков, необходимых на проведение полноценной разработки и производства. Если представленные результаты удовлетворят NASA, то компании станут полноправными участниками инициативы по возвращению человека на Луну.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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