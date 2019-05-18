NASA реализует проект по возвращению астронавтов на Луну при поддержке 11 частных компаний

Американское космическое агентство NASA объявило о том, что проект, в рамках которого в 2024 году должна состояться высадка астронавтов на поверхность Луны, будет реализовываться при участии 11 частных коммерческих компаний. Частные предприятия будут задействованы в процессе разработки посадочных модулей, скафандров, а также других систем, которые потребуются для проведения высадки астронавтов.

Напомним, пилотируемое освоение космического пространства и возвращение человека на Луну являются приоритетными задачами с момента победы на выборах президента США Дональда Трампа. Стоит отметить, что США будет сотрудничать не только с международными партнёрами, в числе которых РоSSия и Канада, но также и с частными компаниями, ведущими разработки в космической отрасли. Уже сейчас агентство NASA заключило «открытый» контракт с несколькими частными американскими компаниями, в рамках которого будет осуществляться транспортировка оборудования и грузов к Луне в следующие 10 лет.

В дальнейшем NASA планирует осуществить строительство нескольких многоразовых посадочных модулей, которые позволят экипажу будущей орбитальной станции LOP-G перемещаться на лунную поверхность и обратно. Ранее планировалось осуществить высадку людей на Луну лишь к 2028 году, но не так давно американское правительство решило ускорить процесс. В конечном счёте было объявлено о том, что высадка астронавтов на лунную поверхность должна состояться в 2024 году.

Отметим, что агентство NASA будет сотрудничать не только с корпорациями вроде Boeing или Aerojet Rocketdyne, но также и с компаниями вроде SpaceX и Blue Origin. Предварительные контракты в рамках инициативы NextSTEP на сумму в $45 млн уже были подписаны. В соответствии с заключёнными договорённостями, частные компании займутся разработкой макетов и оценкой сроков, необходимых на проведение полноценной разработки и производства. Если представленные результаты удовлетворят NASA, то компании станут полноправными участниками инициативы по возвращению человека на Луну.



