ВВС США провели испытания лазера и успешно сбили несколько ракет

ВВС США провели испытания лазера и успешно сбили несколько ракет

ВВС США приблизились к своей цели — оснащению самолётов лазерным оружием. Участники испытаний на ракетном полигоне Уайт Сэндс успешно сбили несколько ракет, выпущенных по воздушным целям, с помощью Самозащищённого высокоэнергетического лазерного демонстратора (Self-Protect High Energy Laser Demonstrator, SHiELD), доказав, что он способен справляться даже со сложными задачами.

Хотя SHiELD в настоящее время является неуклюжей с виду наземной громадиной, готовая технология, согласно планам разработчиков, должна быть достаточно портативной и прочной, чтобы её можно было использовать на борту самолёта.

Впрочем, не стоит торопить события: оснащённые лазерами боевые летающие машины появятся ещё нескоро. ВВС США заключили контракт с Lockheed Martin лишь в 2017 году, а первые воздушные испытания не состоятся ранее 2021 года. Вероятно, пройдёт ещё заметное время, пока система сможет быть введена в эксплуатацию.

При условии, что технология будет работать как задумано, она может оказать существенное влияние на развитие боевой авиации. Лазерное оружие не будет наступательным (по крайней мере, в настоящее время он создаётся не для этого). А разрабатывается для того, чтобы эффективно и дёшево сбивать ракеты (как воздух-воздух, так и воздух-земля), а также дроны. Пока на пути лазера нет препятствий, самолёт может быть практически неуязвим к ракетным атакам и эффективно контролировать небо.

ВВС США провели испытания лазера и успешно сбили несколько ракет


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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