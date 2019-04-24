Зонд NASA InSight впервые зарегистрировал «марсотрясение»

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) сообщает о том, что автоматический аппарат InSight, вероятно, впервые зафиксировал землетрясение на Марсе.

Зонд InSight, или Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport, напомним, отправился на Красную планету в мае прошлого года и совершил успешную посадку на Марсе в ноябре.

Главная цель InSight — изучение внутренней структуры и процессов, протекающих в толще марсианского грунта. Для этого на поверхность планеты были установлены два прибора — сейсмометр SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure) для измерения тектонической активности и устройство HP (Heat Flow and Physical Properties Probe) для регистрации теплового потока под поверхностью Марса.

Итак, сообщается, что 6 апреля датчики SEIS зарегистрировали слабую сейсмическую активность. NASA отмечает, что это первый подобный сигнал, который выглядит исходящим из недр Красной планеты. До сих пор фиксировались возмущения, связанные с активность над поверхностью Марса, в частности, сигналы, вызванные ветрами.

Таким образом, есть вероятность, что зонд InSight впервые зарегистрировал «марсотрясение». Впрочем, пока исследователи не берутся делать окончательные выводы. Специалисты продолжают изучать полученные данные с целью установления точного источника зафиксированного сигнала.

В NASA также добавляют, что сенсоры SEIS зарегистрировали три ещё более слабых сигнала — они получены 14 марта, а также 10 и 11 апреля.



