Зонд NASA InSight впервые зарегистрировал «марсотрясение»

Зонд NASA InSight впервые зарегистрировал «марсотрясение»

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) сообщает о том, что автоматический аппарат InSight, вероятно, впервые зафиксировал землетрясение на Марсе.

Зонд InSight, или Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport, напомним, отправился на Красную планету в мае прошлого года и совершил успешную посадку на Марсе в ноябре.

Главная цель InSight — изучение внутренней структуры и процессов, протекающих в толще марсианского грунта. Для этого на поверхность планеты были установлены два прибора — сейсмометр SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure) для измерения тектонической активности и устройство HP (Heat Flow and Physical Properties Probe) для регистрации теплового потока под поверхностью Марса.

Итак, сообщается, что 6 апреля датчики SEIS зарегистрировали слабую сейсмическую активность. NASA отмечает, что это первый подобный сигнал, который выглядит исходящим из недр Красной планеты. До сих пор фиксировались возмущения, связанные с активность над поверхностью Марса, в частности, сигналы, вызванные ветрами.

Зонд NASA InSight впервые зарегистрировал «марсотрясение»

Таким образом, есть вероятность, что зонд InSight впервые зарегистрировал «марсотрясение». Впрочем, пока исследователи не берутся делать окончательные выводы. Специалисты продолжают изучать полученные данные с целью установления точного источника зафиксированного сигнала.

В NASA также добавляют, что сенсоры SEIS зарегистрировали три ещё более слабых сигнала — они получены 14 марта, а также 10 и 11 апреля.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Радиация — не помеха зарождению жизни: оптимистичное открытиеРадиация — не помеха зарождению жизни: оптимистичное открытие
Как формировалась ЛунаКак формировалась Луна
Почему молния все же бьет в одну точку несколько раз: новое открытиеПочему молния все же бьет в одну точку несколько раз: новое открытие
Новое удивительное изображение от «Хаббла»Новое удивительное изображение от «Хаббла»
Американо-украинская ракета Antares вывела на орбиту корабль с грузом для МКСАмерикано-украинская ракета Antares вывела на орбиту корабль с грузом для МКС
Блок рекламы


Похожие новости
Запуском зонда для изменения траектории полета астероида займется SpaceXЗапуском зонда для изменения траектории полета астероида займется SpaceX
NASA профинансировала разработку самовосстанавливающегося скафандра и ещё 17 фантастических проектовNASA профинансировала разработку самовосстанавливающегося скафандра и ещё 17 фантастических проектов
Ученые впервые показали изображение черной дырыУченые впервые показали изображение черной дыры
Зонд Parker Solar Probe ставит новые рекорды сближения с СолнцемЗонд Parker Solar Probe ставит новые рекорды сближения с Солнцем
В NASA назвали ракетные испытания Индии угрозой для МКСВ NASA назвали ракетные испытания Индии угрозой для МКС
Зонд «Паркер» приступил ко второму сближению с СолнцемЗонд «Паркер» приступил ко второму сближению с Солнцем
Вертолет NASA впервые взлетел в марсианских условияхВертолет NASA впервые взлетел в марсианских условиях
NASA рассматривает возможность отправки зонда к гигантскому астероидуNASA рассматривает возможность отправки зонда к гигантскому астероиду
Абелевскую премию по математике впервые присудили женщинеАбелевскую премию по математике впервые присудили женщине
Первым человеком на Марсе может стать женщина, - директор NASAПервым человеком на Марсе может стать женщина, - директор NASA
Последние новости
Подгружаем последние новости