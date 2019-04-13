NASA профинансировала разработку самовосстанавливающегося скафандра и ещё 17 фантастических проектов

NASA профинансировала разработку самовосстанавливающегося скафандра и ещё 17 фантастических проектов

Когда-то было необходимо быть полностью непредвзятым и иметь активное воображение, чтобы поверить в возможность полёта человека в космос. Сейчас мы воспринимаем полёт астронавтов в космос как должное, но нам по-прежнему крайне необходимо обладать нестандартным мышлением, чтобы расширить границы исследований в нашей солнечной системе и за её пределами.

Именно для продвижения идей, которые звучат как фантастика, но могут стать в дальнейшем новейшими технологиями, и предназначена программа инновационных и передовых концепций (NASA Innovative Advanced Concepts, NIAC).

На этой неделе NASA назвало 18 проектов и идей, которые получат финансирование в рамках программы NIAC. Все они разделены на два сегмента (Phase I и Phase II), то есть рассчитанны на более отдалённую и более близкую перспективы соответственно. Финансирование каждой разработки в рамках категории Phase I составляет до $125 000. Для реализации проектов категории Phase II будет выделена более крупная сумма — до $500 000.

В первую категорию вошло 12 проектов. Например, «умный» скафандр с мягкой робототехникой и самовосстанавливающейся поверхностью или проект создания микрозондов, перемещающихся по воздуху как пауки с помощью нитей паутинок, которые могут помочь изучать атмосферу других планет.

NASA профинансировала разработку самовосстанавливающегося скафандра и ещё 17 фантастических проектов

Другие концепции включают форпосты для добычи лунного льда, надувной летательный аппарат для исследования атмосферы Венеры, ядерные электроракетные двигательные установки, которые позволят летать сквозь водяные струи на поверхности Европы, одного из спутников Юпитера.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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