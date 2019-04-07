В Перу обнаружили останки древнего кита с четырьмя ногами

Вид получил название Peregocetus pacificus. Он, согласно специалистам, жил на Земле примерно 42,6 миллиона лет назад, в середине эоцена. В длину особи данного вида достигали четырех метров и имели четыре ноги, хвост и довольно длинную морду. По-видимому, эти животные чувствовали себя комфортно как на суше, так и в воде: умели ходить и плавать. У Peregocetus pacificus ученые обнаружили небольшие копытца — по всей видимости, оставшиеся от их наземных предков (которые также дали начало таким животным, как верблюды и свиньи). При этом лапы и хвост Peregocetus pacificus, согласно ученым, были приспособлены для плавания.

В Перу обнаружили останки древнего кита с четырьмя ногами

A. Gennari

В Перу обнаружили останки древнего кита с четырьмя ногами

G. Bianucci

Подобные киты были известны ученым и раньше. Впрочем, как отмечается, данное открытие помогае специалистам заполнить крупный пробел в знаниях об эволюции китообразных. Так, долгое время считалось, что земноводные киты возникли более 50 млн лет назад где-то в южной части Азии, а затем мигрировали на запад — в Африку и Америку. И новая находка точно подходит под эту гипотезу: кости Peregocetus pacificus были обнаружены на юге Перу, и это указывает на то, что земноводные киты достигли Южной Америки примерно 43 млн лет назад, после чего, как предполагается, мигрировали дальше — в Северную Америку.

Работа, посвященная исследованию, была опубликована в журнале Current Biology. Кратко о результатах сообщает портал New Atlas.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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