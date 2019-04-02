В NASA назвали ракетные испытания Индии угрозой для МКС

После испытаний ракеты обломки сбитого Индией спутника могут столкнуться со станцией.

Американское космическое агентство NASA назвало уничтожение Индией орбитального спутника "ужасным шагом", поскольку такие действия представляют угрозу для Международной космической станции (МКС).

Об этом говорится в заявлении NASA, передает Би-би-си.

По словам главы NASA Джима Брайденстайна, после 10 дней с момента проведения испытаний риск столкновения станции с обломками вырос на 10%.

При этом он заверил, что МКС - в безопасности.

"Если потребуется выполнить маневр, мы будем в состоянии это сделать", - сказал Брайденстайн.

Напомним, 27 марта индийские военные в ходе испытаний сбили космический спутник на низкой околоземной орбите. Премьер-министр страны Нарендра Моди назвал это "выдающимся достижением национальной космической программы страны".