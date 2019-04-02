В NASA назвали ракетные испытания Индии угрозой для МКС

После испытаний ракеты обломки сбитого Индией спутника могут столкнуться со станцией.

В NASA назвали ракетные испытания Индии угрозой для МКС
Международная космическая станция
Фото: interfax.by

Американское космическое агентство NASA назвало уничтожение Индией орбитального спутника "ужасным шагом", поскольку такие действия представляют угрозу для Международной космической станции (МКС).

Об этом говорится в заявлении NASA, передает Би-би-си.

По словам главы NASA Джима Брайденстайна, после 10 дней с момента проведения испытаний риск столкновения станции с обломками вырос на 10%.

При этом он заверил, что МКС - в безопасности.

"Если потребуется выполнить маневр, мы будем в состоянии это сделать", - сказал Брайденстайн.

Напомним, 27 марта индийские военные в ходе испытаний сбили космический спутник на низкой околоземной орбите. Премьер-министр страны Нарендра Моди назвал это "выдающимся достижением национальной космической программы страны".

Индия стала четвертой страной в мире, которой удалось применить противоспутниковое оружие. Ранее это делали США, РоSSия и Китай.


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