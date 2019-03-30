Вертолет NASA впервые взлетел в марсианских условиях

Лаборатория реактивного движения NASA опубликовала подробный отчет об испытаниях готовой винтокрылой машины. Чтобы убедиться в его способности летать на Марсе, была построена вакуумная камера диаметром около 7,6 метра. Атмосфера Красной планеты имеет гораздо более низкую плотность, чем земная, и чтобы сымитировать эти условия другим способом, пришлось бы забросить вертолет на высоту 30,5 тысяч метров над уровнем моря.

Марсианский вертолет закрепили на компенсаторе гравитации — специальной лебедке, которая создавала усилие равное двум третям земной силы тяжести. Во время теста летательный аппарат поднимался над опорой на высоту около 5 сантиметров и зависал в таком положении. Этого достаточно для сбора необходимых данных и проверки готового изделия: инженерный прототип коптера ранее уже налетал на Земле 75 минут.

Летательный аппарат массой 1,8 кг на Марсе будет весить около 700 грамм. Он оснащен двумя винтами, расположенными соосно, а над ними установлена компактная солнечная батарея. Земные испытания закончены: помимо подтверждения возможности полета в условиях марсианского давления и силы тяжести, вертолет проверили на устойчивость к холоду. Процесс сертификации для отправки к Красной планете в составе миссии «Марс-2020» скоро будет завершен.

Первый марсианский вертолет является лишь демонстратором технологии и основной его целью будет проверка особенностей эксплуатации подобной техники на другой планете. Летательный аппарат полностью автономен — от марсохода потребуется только поместить его на грунт и отъехать на безопасное расстояние. Поскольку задержка сигнала от центра управления до Марса составляет десятки минут, операторы могут лишь подать сигнал коптеру на взлет и ожидать результатов выполнения программы.

В дальнейшем такую технику планируется использовать для оптимизации работы марсоходов. Легкий коптер может подниматься на высоту в сотни метров и картографировать местность в высоком разрешении. На основании полученных данных ровер будет быстрее и точнее строить маршрут, а также иметь большее количество вариантов для выбора пути.

Разработка марсианского вертолета длится уже несколько лет, впервые об этой концепции серьезно заговорили в 2015 году, а в мае 2018 НАСА подтвердили, что в составе «Марс-2020» полетит первый в истории винтокрылый летательный аппарат для других планет.



