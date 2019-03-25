NASA рассматривает возможность отправки зонда к гигантскому астероиду

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) изучает возможность реализации миссии Athena по исследованию огромного астероида под названием Паллада.

Reuters

Названный объект был открыт ещё в 1802 году Генрихом Вильгельмом Ольберсом. Тело, относящееся к главному поясу астероидов, имеет размер около 512 км в поперечнике (плюс/минус 6 км). Таким образом, этот астероид лишь незначительно уступает Весте (525,4 км).

Решение о запуске зонда к Палладе, как сообщают сетевые источники, будет принято уже в середине апреля. Речь идёт о создании относительно компактного исследовательского аппарата, сравнимого по габаритам с холодильником.

ESO

Если миссия будет одобрена, запуск зонда может быть осуществлён в августе 2022 года. До астероида станция сможет добраться приблизительно через год после старта.

Аппаратура на борту Athena позволит уточнить размеры Паллады, а также произвести детальную съёмку поверхности этого космического объекта. Стоимость создания зонда оценивается в 50 миллионов долларов США .



