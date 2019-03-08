NASA объявило состав первой в истории женской космической миссии

Американское космическое агентство NASA объявило о первой в истории космической миссии, которую выполнят исключительно женщины.

Об этом сообщает Би-би-си.

Отмечается, что в составе миссии будет четыре человека: Энн Макклейн и Кристина Кох выйдут в открытый космос, примерно в 400 км над Землей, чтобы заменить солнечные батареи МКС. При этом с Земли руководить полетом будет Мэри Лоуренс, а за пульт управления космической прогулкой встанет Джеки Кейги.

Макклейн уже находится на борту МКС с декабря прошлого года. Кристина Кох присоединится к космическому экипажу через неделю, 14 марта.

Этот день (3.14 - в традиционной американской записи) в США неофициально отмечают как День числа пи (3,14), поэтому запуск корабля "Союз МС-12" к МКС запланирован на 3:14 пополудни по времени восточного побережья США (19:14 по Гринвичу).

Выход Макклейн и Кох в открытый космос запланирован на 29 марта. Отмечается, что он состоится в этом месяце, который объявлен в США Месяцем женщин в истории (Women's History Month).

И Кристина Кох, и Энн Макклейн - выпускницы группы астронавтов, набранной НАСА в 2013 году, половину которой составляли женщины. 39-летняя Макклейн, по ее словам, мечтала отправиться в космос с раннего детства. У нее три высших образования: в Военной академии США она выучилась на инженера-механика, затем окончила магистратуру Университета Бата в Англии, а потом получила еще один магистерский диплом в Университете Бристоля, по специальности "международная безопасность".

15 месяцев Макклейн отслужила в Ираке пилотом вертолета и дослужилась до звания подполковника, на ее счету более 200 боевых вылетов.

Карьера 40-летней Кристины Кох больше связана с наукой. Физик и инженер-электрик по образованию, в НАСА она попала как сотрудница лаборатории астрофизики высоких энергий, где занималась разработкой приборов для различных космических миссий и параллельно вела лабораторные занятия по физике в Колледже Монтгомери. Три года, с 2004 по 2007, Кох занималась в НАСА программой изучения Антарктики и даже провела зиму на Южном полюсе. После этого работала в лаборатории прикладной физики в Университете Джонса Хопкинса.

Напомним, ранее NASA опубликовало звук ветра на Марсе.