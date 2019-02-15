Зонд NASA InSight завершил установку приборов на поверхности Марса

Зонд NASA InSight завершил установку приборов на поверхности Марса

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) сообщает о том, что автоматическая станция InSight завершила установку научных приборов на поверхности Марса.

Аппарат InSight совершил посадку на Красной планете менее полугода назад — в конце ноября прошлого года. Станция будет изучать Марс в точке нахождения — перемещаться InSight не может.

Для проведения исследований предназначены два инструмента, которые аппарат должен был установить на поверхности Красной планеты — прибор SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure) и устройство HP (Heat Flow and Physical Properties Probe).

SEIS представляет собой сейсмометр, предназначенный для прецизионного измерения тектонической активности Марса. Этот инструмент был успешно размещён на поверхности Марса в конце прошлого года.

Зонд NASA InSight завершил установку приборов на поверхности Марса

И вот теперь сообщается, что зонд InSight завершил установку прибора HP. Задача этого устройства — измерение теплового потока под поверхностью планеты.

Таким образом, аппарат InSight полностью готов к выполнению научной программы. Она предусматривает изучение внутренней структуры и процессов, протекающих в толще марсианского грунта.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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