NASA объявило о завершении миссии марсохода Opportunity

Последний раз зонд выходил на связь восемь месяцев назад.

NASA объявило о завершении миссии марсохода Opportunity
Фото: nasa.gov

Американское космическое агентство NASA 13 февраля официально объявило о прекращении функционирования марсохода Opportunity, который в 2018 году попал в самую мощную пылевую бурю на Красной планете и с тех пор не выходил на связь.

Об этом сообщается на сайте агентства.

12 февраля NASA сообщило, что предпримет финальную попытку связаться с марсоходом Opportunity. Последний раз зонд выходил на связь восемь месяцев назад.

Opportunity сел на Марсе в 2004 году и преодолел там около 45 километров. Участники проекта рассчитывали лишь на 90 дней работы марсохода. Он должен был изучать горные породы и грунт, в частности минералы, содержащиеся в них, которые могли бы доказать существование жидкой воды на Марсе в прошлом. Анализ данных из первого образца показал, что часть плато Меридиана когда-то была соленым озером.

За 15 лет ученые с помощью Opportunity составляли карты местности, изучали метеорит на поверхности планеты и многое другое. Аппарат застревал в песчаных дюнах и выбирался из них, а с 2008 года он передвигался задом наперед из-за технических проблем.

В июне 2018 года NASA сообщило, что приостановило выполнение научных операций марсоходом Opportunity из-за пылевой бури. Буря препятствовала проникновению солнечных лучей сквозь атмосферу и лишала марсоход, который работал на солнечных батареях, источника энергии.

Ранее сообщалось, что занимавшаяся проектом колонизации Марса компания Mars Onе обанкротилась.


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