NASA прощается с Opportunity. Финальная пресс-конференция

Ровер был переведен в экономный режим. Восстановить связь с ним так и не удалось, хотя попыток и надежд было очень много.

Первоначально рассчитанный на три месяца аппарат в итоге проработал на Марсе почти 15 лет. За это время он прошел 45 километров и убедительно показал, что на Марсе когда-то давно была жидкая вода в больших количествах.

Сегодня специалисты JPL и NASA объявят, что агентство больше не будет пытаться установить связь с марсоходом. Прощай, Opportunity, нам будет тебя не хватать!

Пресс-конференция начнется в 22:00 MSK. Посмотреть ее можно на сайте агентства или на YouTube.



