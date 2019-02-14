NASA прощается с Opportunity. Финальная пресс-конференция

NASA прощается с Opportunity. Финальная пресс-конференция

Ровер был переведен в экономный режим. Восстановить связь с ним так и не удалось, хотя попыток и надежд было очень много.

Первоначально рассчитанный на три месяца аппарат в итоге проработал на Марсе почти 15 лет. За это время он прошел 45 километров и убедительно показал, что на Марсе когда-то давно была жидкая вода в больших количествах.

Сегодня специалисты JPL и NASA объявят, что агентство больше не будет пытаться установить связь с марсоходом. Прощай, Opportunity, нам будет тебя не хватать!

Пресс-конференция начнется в 22:00 MSK. Посмотреть ее можно на сайте агентства или на YouTube.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Наука и техника

←+Ctrl+→

Интересные новости
NEC научила ИИ опознавать человека, даже если он скрывается или отворачиваетсяNEC научила ИИ опознавать человека, даже если он скрывается или отворачивается
«Хаббл» получил новые снимки Урана и Нептуна«Хаббл» получил новые снимки Урана и Нептуна
Уникальное фото Земли, снятое с темной стороны ЛуныУникальное фото Земли, снятое с темной стороны Луны
Фото дня: пузыри вокруг новорождённых звёздФото дня: пузыри вокруг новорождённых звёзд
На орбите соседней звезды обнаружена органика: секрет космического льдаНа орбите соседней звезды обнаружена органика: секрет космического льда
Блок рекламы


Похожие новости
NASA объявило о завершении миссии марсохода OpportunityNASA объявило о завершении миссии марсохода Opportunity
Сейсмометр аппарата NASA InSight приступает к выполнению научной программыСейсмометр аппарата NASA InSight приступает к выполнению научной программы
В NASA показали вращение гигантского шторма на ЮпитереВ NASA показали вращение гигантского шторма на Юпитере
Ford одолжит у NASA квантовый компьютер
NASA отдаёт разработку лунной программы на откуп частным компаниямNASA отдаёт разработку лунной программы на откуп частным компаниям
Миссия NASA успешно прибыла на Марс
NASA испытало роборуку аппарата OSIRIS-REx перед прибытием к БеннуNASA испытало роборуку аппарата OSIRIS-REx перед прибытием к Бенну
NASA может начать конкурировать со SpaceXNASA может начать конкурировать со SpaceX
NASA запустило в космос 3D-принтер. Он работает на отходахNASA запустило в космос 3D-принтер. Он работает на отходах
NASA запустило к МКС ракету-носитель, созданную при участии украинских предприятийNASA запустило к МКС ракету-носитель, созданную при участии украинских предприятий
Последние новости
Подгружаем последние новости