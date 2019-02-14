NASA прощается с Opportunity. Финальная пресс-конференция
Ровер был переведен в экономный режим. Восстановить связь с ним так и не удалось, хотя попыток и надежд было очень много.
Первоначально рассчитанный на три месяца аппарат в итоге проработал на Марсе почти 15 лет. За это время он прошел 45 километров и убедительно показал, что на Марсе когда-то давно была жидкая вода в больших количествах.
Сегодня специалисты JPL и NASA объявят, что агентство больше не будет пытаться установить связь с марсоходом. Прощай, Opportunity, нам будет тебя не хватать!
Пресс-конференция начнется в 22:00 MSK. Посмотреть ее можно на сайте агентства или на YouTube.
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