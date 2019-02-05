SpaceX испытала двигатель ракеты, которая отвезет людей на Марс: видео

Двигатели Raptor разрабатывались для того, чтобы доставить в космос будущее поколение ракет SpaceX. На днях Илон Маск опубликовал в Твиттере великолепные кадры тестового запуска мощного движка, из сопла которого вырывается поток раскаленных газов:

pic.twitter.com/ChEGbjTGKZ — Elon Musk (@elonmusk) February 4, 2019

Стоит отметить, что Raptor, согласно заявлениям руководителя SpaceX, будут самым настоящим прорывом в сфере топливных технологий. Они работают на жидком кислороде (известном как LOX) и сжиженном метане. В июле прошлого года также стало известно, что «рапторы» будут выполнены из монокристаллических суперсплавов под названием SX500.

Всего проект Starship, который должен отвести колонистов на Марс, будет оснащен 31 таким двигателем. Маск утверждает, что стратовая тяга составляет 200 000 кг, а SX500 может успешно противостоять воздействию газовой смеси, обогащенной кислородом, при давлении в 844 кг на кубический сантиметр. SpaceX отмечает, что для Blue Origin разрабатывается еще более мощный двигатель, однако его характеристики пока не разглашаются.



