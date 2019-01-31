Фото дня: селфи марсохода Curiosity на хребте Vera Rubin Ridge

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) представило детализированный автопортрет ровера Curiosity, бороздящего просторы Красной планеты.

Опубликованное изображение — это последняя селфи-работа Curiosity на хребте Vera Rubin Ridge. Марсоход покидает эту область, приступая к выполнению следующей фазы научной программы.

Автопортрет сформирован на основе 57 отдельных фотографий, сделанных инструментом Mars Hand Lens Imager (MAHLI). Эта система состоит из камеры, закреплённой на специальном роботизированном манипуляторе.

Съёмка выполнялась 15 января нынешнего года. Полученные фотографии затем были объединены в одно панорамное изображение высокого разрешения — 10 758 ? 10 008 пикселей (см. ниже).

На изображении отлично видны покрытые пылью поверхности ровера, а также повреждённые колёса.

Добавим, что автоматический аппарат Curiosity был запущен к Красной планете 26 ноября 2011 года, а мягкая посадка была осуществлена 6 августа 2012 года.



