NASA объявило о приеме заявок на аппаратуру для Луны

Как сообщается в приглашении, опубликованном на сайте NASA, имеются в виду приборы, могущие помочь в изучении Луны, а также получении какой-то коммерческой выгоды от ее будущего освоения. Будущие приглашения будут выпускаться через равные промежутки времени, ближайшее выйдет через год.

В настоящее время имеется в виду изучение лунной поверхности беспилотными зондами, полеты которых, скорее всего, будут предшествовать пилотируемым экспедициям. В свою очередь, создание постоянной базы на Луне оценивается как шаг по пути к полету на Марс.

Американские астронавты не высаживались на Луну с 1972 года. В последнее время тема колонизации нашего естественного спутника опять стала предметом публичного обсуждения и научного интереса, причем этот интерес сейчас имеет совершенно другую специфику. Присутствие человека на Луне предполагается постоянным и приносящим какую-то выгоду.

В конце сентября агентство опубликовало National Space Exploration Plan, предусматривающий пилотируемые полеты к Луне и Марсу.

Разработка планов создания постоянно действующей лунной базы ведется уже несколько лет. Одним из возможных вариантов постройки видится ее распечатка на месте на трехмерном принтере из измельченного лунного грунта.

Не так давно мы писали о том, что американский университет во Флориде разработал и предлагает на продажу всем желающим аналоги марсианского, лунного и астероидных грунтов. Очевидно, спрос на них есть.



