NASA назовёт в пятницу имена 8 астронавтов для полётов на кораблях SpaceX и Boeing

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) собирается назвать имена первых астронавтов, которые отправятся в полёт на коммерческих космических кораблях.

В пятницу космическое агентство планирует объявить состав экипажей для первых рейсов Crew Dragon компании SpaceX и Boeing CST-100 Starliner. Анонс будет транслироваться в прямом эфире, и пользователи смогут посмотреть его вживую начиная с 11 часов утра EDT (18:00 мск).

Это знаменательное событие с учётом того, что последний полёт пилотируемого космического корабля NASA был совершён в июле 2011 года. С тех пор космическое агентство вынуждено было полагаться исключительно на роSSийские космические корабли «Союз», чтобы доставить астронавтов на борт Международной космической станции (МКС).

Готовящиеся космические корабли SpaceX и Boeing должны стать решением этой проблемы. Оба являются результатом реализации программы NASA Commercial Crew Program: почти 10 лет напряжённой работы и $8 млрд, потраченных на обеспечение доставки на орбиту американских астронавтов.

Однако обеим компаниям еще предстоит доказать, что их космические корабли могут летать на МКС и безопасно возвращаться на Землю.

Чтобы удостовериться, что Crew Dragon и CST-100 Starliner готовы стать новыми космическими перевозчиками NASA, SpaceX и Boeing планируют произвести три тестовых миссии. Полёты кораблей без экипажа ожидаются до конца 2018 года, а затем в 2019 году будут совершены две миссии с экипажем (первоначально первые испытательные полёты были запланированы на 2017 год, но график программы пришлось скорректировать).

Почти наверняка NASA выберет Боба Бенкена (Bob Behnken), Эрика Бо (Eric Boe), Дуга Хёрли (Doug Hurley) и Суниту «Суни» Лин Уильямс (Sunita «Suni» Lyn Williams). Это опытные ветераны, которые тесно сотрудничали с Boeing и SpaceX в разработке новых космических аппаратов и ??систем в течение последних трёх лет. Однако ещё четыре астронавта пока неизвестны. По данным Washington Post, одним из них будет Кристофер Джон «Крис» Фергюсон (Christopher John «Chris» Ferguson), сотрудник компании Boeing и бывший астронавт NASA.



