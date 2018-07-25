На Марсе нашли подземное озеро с жидкой водой

Исследовательская группа под руководством Роберто Орозеи, профессора Болонского университета, обнаружила на Марсе озеро шириной полтора километра. Оно находится в 20 км под поверхностью Марса. Пока есть гипотеза, что залежи минералов не дают воде замерзнуть, несмотря на крайне низкие температуры.

Статья об исследовании опубликована сегодня в журнале Science. Открытие стало возможным благодаря специализированному радару для зондирования ионосферы и глубинных слоев марсианской поверхности, созданному Европейским космическим агентством.

Радар находится в сотне километров над поверхностью Марса и посылает электромагнитные волны к центру планеты. Когда эти волны переходят от одного материала к другому (например, от льда к камню), они отражаются, и ученые могут проанализировать отраженные волны и понять, какого рода материала существуют в глубинах Марса.

В период между маем 2012 года и декабрем 2015-го ученые посылали волны в область Planum Australe. Проанализировав полученные данные, они заметили, что радарный профиль в этой местности такой же, как бывает у озер жидкой воды, которые существуют под ледниками на Земле. После того как исследователи отсеяли все иные возможности, они пришли к выводу, что единственной версией, полностью объясняющей полученную информацию, может быть только озеро жидкой воды.

Вода в своей жидкой форме обнаружена на Марсе впервые, хотя в виде льда ее уже находили. И новое открытие не только поможет понять развитие марсианского климата, но и может поспособствовать будущей колонизации планеты.

Но и это не самое главное. Практически везде, где есть вода, есть и жизнь (по крайней мере, так обстоят дела на Земле). Если это правило применимо и к Марсу, то шансы на то, что бы найти инопланетную жизнь в непосредственной близости от нашей планеты только что возросли многократно. И если мы нашли воду даже на самой ближайшей к нам планете, то что можно найти в другой звездной системе?



