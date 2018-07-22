В Казахстане при раскопках кургана нашли 3000 золотых изделий

Археологи считают, что нашли могильник элиты сакского общества.

В ходе раскопок кургана Елеке сазы в Тарбагатайском районе Казахстана нашли захоронение элиты сакского общества, пишет Zakon.kz со ссылкой на инфоцентр Восточно-Казахстанской области.

Фото: zakon.kz

Раскопки в течение месяца осуществляла группа археологолов во главе с Зейноллой Самашевым. В Тарбагатайском районе находится по меньшей мере 200 курганов

В процессе раскопок захоронения под названием «Елеке-2» было найдено более 3 тысяч золотых изделий. Эти находки датируются 8 – 7 веком до нашей эры. Среди них есть уникальные вещи, которых больше нет ни в одном могильнике. Например, женские серьги-колокольчики, пластины с четырьмя заклепками, женское ожерелье с драгоценными камнями.

Фото: zakon.kz

Фото: zakon.kz

"Большое количество ценных находок в данном кургане позволяют говорить нам о том, что здесь могут быть захоронены мужчина и женщина – царствующие персоны или люди, относившиеся к элите сакского общества", - рассказал археолог.