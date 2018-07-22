В Казахстане при раскопках кургана нашли 3000 золотых изделий
Археологи считают, что нашли могильник элиты сакского общества.
В ходе раскопок кургана Елеке сазы в Тарбагатайском районе Казахстана нашли захоронение элиты сакского общества, пишет Zakon.kz со ссылкой на инфоцентр Восточно-Казахстанской области.
Раскопки в течение месяца осуществляла группа археологолов во главе с Зейноллой Самашевым. В Тарбагатайском районе находится по меньшей мере 200 курганов
В процессе раскопок захоронения под названием «Елеке-2» было найдено более 3 тысяч золотых изделий. Эти находки датируются 8 – 7 веком до нашей эры. Среди них есть уникальные вещи, которых больше нет ни в одном могильнике. Например, женские серьги-колокольчики, пластины с четырьмя заклепками, женское ожерелье с драгоценными камнями.
"Большое количество ценных находок в данном кургане позволяют говорить нам о том, что здесь могут быть захоронены мужчина и женщина – царствующие персоны или люди, относившиеся к элите сакского общества", - рассказал археолог.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
21.07.2018 17:32