Компьютерная томография способна вызывать рак мозга - ученые

Ставшие авторами нового исследования голландские специалисты опубликовали полученные ими данные в Journal of the National Cancer Institute. Ученые утверждают: КТ своим облучением может повышать риск возникновения опухолей мозга.

Об этом пишет МедикФорум.

Исследователи анализировали связь между облучением КТ в детском возрасте и дальнейшим появлением лейкемии и опухолей головного мозга. Изучив данные 168 394 детей, проходивших процедуру компьютерной томографии с 1979 по 2012 год, они в итоге заключили: риск возникновения опухолей у таких детей в полтора раза выше ожидаемого.

«Взаимосвязь между облучением и опухолями головного мозга существует в отношении как доброкачественных, так и злокачественных новообразований», — отметили авторы проекта.

Исследователи оговариваются, что вопрос о повышении риска рака от низких доз медицинской радиации требует очень тщательного изучения всех фактов, эта проблем очень сложная. Тем не менее, они подчеркивают, что данные других исследований также указывают на то, что облучение КТ увеличивает риск опухоли головного мозга.

В отношении лейкемии выводы ученых оказались более отрадными. По их словам, при КТ костный мозг облучается незначительно и вероятности появления лейкемии в связи с проведением томографии практически не существует.