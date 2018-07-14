Ученые выяснили меню Ледяного человека

Последний ужин Эци, который умер больше 5 тыс. лет назад, состоял из жира, дикого мяса и злаков.

Ученые выяснили меню Ледяного человека

Европейские ученые опубликовали состав меню последнего ужина в жизни Эци - Ледяного человека, старейшей мумии жителя Европы, который умер больше пяти тысяч лет назад. Результаты исследования содержимого желудка Эци были опубликованы в научном журнале СellPress Selections.

По данным ученых, за несколько часов до смерти Эци съел ужин, который состоял из жира дикой козы, оленьего мяса, полбы-однозернянки (дикая разновидность пшеницы) и ядовитого папоротника. Учитывая, что еду тогда не солили, смесь сырого жира, мяса, зерен и горькой травы "вряд ли можно назвать съедобной", говорится в статье.

Необычно высокое содержание жира (до 50%) ученые объясняют суровыми условиями, в которых жили соплеменники Эци, древние жители Альп.

Фото: cell.com
Несмотря на то, что Эци питался термически необработанной едой, он умер приблизительно в 45 лет. Его артерии были заизвесткованы, суставы - сильно изношены. Возможно, что Эци страдал язвой желудка: исследователи нашли в его внутренностях ДНК бактерии Helicobacter pylori, которая приводит к этому заболеванию.

Наличие ядовитого папоротника в составе последнего ужина Эци можно объяснить двумя причинами: он мог употреблять ядовитое растение в качестве лекарства, или просто съел его по ошибке, приняв за другое растение. Но умер он не от отравления, а в результате схватки, которая длилась несколько дней. На теле мумии и на колчане со стрелами были найдены следы крови четырех человек, включая самого Эци. В 2001 году в плече Ледяного человека нашли застрявший наконечник стрелы.

Замороженную в леднике мумию Эци нашли в 1991 году в Эцтальских Альпах в Тироле, на границе между Австрией и Италией. Эци нашли на высоте 3200 метров из-за сильного таяния льда. С помощью радиоуглеродного метода ученые определили возраст мумии: Эци жил около 5300 лет назад.

Полный геном Эци расшифровали в 2011 году. Выяснилось, что предки Эци по отцу жили на Сардинии и на побережье Тирренского моря, а мать родилась в Тирольских Альпах. Ученые провели сравнительный анализ ДНК около четырех тысяч мужчин из австрийского Тироля. Выяснилось, что 19 из них - потомки Эци.


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