NASA показало необычную дюну на Марсе

Внутри марсианских кратеров мелкий песок часто образует дюны. На дне кратера Лиот есть обычные барханные (в форма полумесяца) дюны, вот такие:

И более сложная с точки зрения геометрии песчаная структура, сложенная из другого песка (иллюстрация к статье). Размер песчинок в этой дюне меньше, считают геологи. Возможно также, что песок большой дюны отличается и химическми составом. На обработке дюна выглядит ярко-синей, но на самом деле, конечно, не такая. Поверхность Марса скорее коричнево-ржавая, с редкими вкраплениями желтого, белого и даже оттенков зеленого — там, где верхний слой желтого песка обнажает породу других цветов:



