NASA показало необычную дюну на Марсе

NASA показало необычную дюну на Марсе

Внутри марсианских кратеров мелкий песок часто образует дюны. На дне кратера Лиот есть обычные барханные (в форма полумесяца) дюны, вот такие:

NASA показало необычную дюну на Марсе

И более сложная с точки зрения геометрии песчаная структура, сложенная из другого песка (иллюстрация к статье). Размер песчинок в этой дюне меньше, считают геологи. Возможно также, что песок большой дюны отличается и химическми составом. На обработке дюна выглядит ярко-синей, но на самом деле, конечно, не такая. Поверхность Марса скорее коричнево-ржавая, с редкими вкраплениями желтого, белого и даже оттенков зеленого — там, где верхний слой желтого песка обнажает породу других цветов:

NASA показало необычную дюну на Марсе


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Оксфорде запустят первый университет на блокчейнеВ Оксфорде запустят первый университет на блокчейне
NASA неправильно считает астероиды?NASA неправильно считает астероиды?
Украинские гидроархеологи нашли в Днепре средневековый корабльУкраинские гидроархеологи нашли в Днепре средневековый корабль
В Мексике найдены окаменелые останки мухи возрастом 90 млн летВ Мексике найдены окаменелые останки мухи возрастом 90 млн лет
Астрономы нашли три планеты-младенца возле новорожденной звездыАстрономы нашли три планеты-младенца возле новорожденной звезды
Блок рекламы


Похожие новости
NASA неправильно считает астероиды?NASA неправильно считает астероиды?
Пылевая буря на Марсе может поставить точку в миссии ровера OpportunityПылевая буря на Марсе может поставить точку в миссии ровера Opportunity
Американка судится с NASA за пробирку лунной пыли
NASA отказалось от проекта создания лунохода, в который уже вложено $100 млнNASA отказалось от проекта создания лунохода, в который уже вложено $100 млн
На Марсе нашли залежи богатых органикой сланцевНа Марсе нашли залежи богатых органикой сланцев
Новый аппарат NASA поможет определить границы гелиосферыНовый аппарат NASA поможет определить границы гелиосферы
NASA в прямом эфире запускает новую миссию на Марс
В NASA успешно испытали ядерный реактор для лунной базыВ NASA успешно испытали ядерный реактор для лунной базы
NASA тестирует космический реактор следующего поколенияNASA тестирует космический реактор следующего поколения
NASA пятого мая запускает миссию на МарсNASA пятого мая запускает миссию на Марс
Последние новости
Подгружаем последние новости