Ученые принялись за разработку правил для ведения космических воен

Человечество все больше покоряет космос. В планах — колонизация других планет. По мнению специалистов, рано или поздно вне Земли начнутся войны. Чтобы космические бои проходили боле менее цивилизовано, ученые уже начали разрабатывать специальные правила их ведения, информирует supreme2.ru.

Вопросом озадачились специалисты из целых 10 научно-исследовательских институтов. Главенствуют профессора Университета Аделаиды. В первую очередь решили создать международный договор, регулирующий применение оружия в космосе. По мнению специалистов, применение любого оружия в космосе должно как-то контролироваться. Это важно для того, чтобы ситуация не вышла из-под контроля.

Предполагается, что свод правил будет готов до 2020 года. К этому сроку его хотят не только написать, но и защитить и представить свой проект в Организации Объединённых Наций.