Климатологи предупреждают, что потоп оставит без жилья миллионы людей

Уже к середине будущего века века территории, на которых сегодня проживают более пяти миллионов человек, могут оказаться под водой из-за повышения уровня моря.

С таким прогнозом выступили специалисты из ряда американских университетов и независимых исследовательских организаций в исследовании, которое было опубликовано в журнале Environmental Research Letters.

По словам ученых, предотвратить это могут лишь меры по борьбе с глобальным потеплением.

Проанализировав данные датчиков, следящих за приливами и отливами, специалисты составили климатическую модель, которая показала, что уже к 2150 году вода может затопить прибрежные территории и острова, в том числе ряд малых островных государств, где на сегодняшний день проживают 60 тысяч человек.

При этом специалисты отмечают, что если темпы глобального потепления сдержать хотя бы на полградуса, последствия будут намного менее значительными. Всего было рассмотрено три сценария, согласно которым среднемировая температура вырастает на полтора, два или два с половиной градуса по шкале Цельсия.

Как предполагают ученые, человечеству удастся избежать чрезмерного повышения уровня моря, если будет выполняться Парижское соглашение по климату, принятое в 2015 году.

Изменение климата многие ученые давно считают одной из основных проблем, на которые следует внимание человечеству. Некоторые специалисты даже придерживаются мнения, что в случае бездействия процесс глобального потепления в скором будущем может преодолеть своего рода «точку невозврата», после чего остановить его будет уже невозможно вне зависимости от дальнейших мер, предпринимаемых человечеством.

Одним из основных шагов, предпринятых в целях борьбы с изменениями климата, стало принятие соответствующего соглашения, подписанного в 2015 году в Париже. Летом 2017 года президент США Дональд Трамп принял решение о выходе возглавляемой им страны из Парижского соглашения, чем вызвал резкую критику со стороны многих ученых.