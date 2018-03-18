Климатологи предупреждают, что потоп оставит без жилья миллионы людей

наводнение в пакистане

Уже к середине будущего века века территории, на которых сегодня проживают более пяти миллионов человек, могут оказаться под водой из-за повышения уровня моря.

С таким прогнозом выступили специалисты из ряда американских университетов и независимых исследовательских организаций в исследовании, которое было опубликовано в журнале Environmental Research Letters.

По словам ученых, предотвратить это могут лишь меры по борьбе с глобальным потеплением.

Проанализировав данные датчиков, следящих за приливами и отливами, специалисты составили климатическую модель, которая показала, что уже к 2150 году вода может затопить прибрежные территории и острова, в том числе ряд малых островных государств, где на сегодняшний день проживают 60 тысяч человек.

При этом специалисты отмечают, что если темпы глобального потепления сдержать хотя бы на полградуса, последствия будут намного менее значительными. Всего было рассмотрено три сценария, согласно которым среднемировая температура вырастает на полтора, два или два с половиной градуса по шкале Цельсия.

Как предполагают ученые, человечеству удастся избежать чрезмерного повышения уровня моря, если будет выполняться Парижское соглашение по климату, принятое в 2015 году.

Изменение климата многие ученые давно считают одной из основных проблем, на которые следует внимание человечеству. Некоторые специалисты даже придерживаются мнения, что в случае бездействия процесс глобального потепления в скором будущем может преодолеть своего рода «точку невозврата», после чего остановить его будет уже невозможно вне зависимости от дальнейших мер, предпринимаемых человечеством.

Одним из основных шагов, предпринятых в целях борьбы с изменениями климата, стало принятие соответствующего соглашения, подписанного в 2015 году в Париже. Летом 2017 года президент США Дональд Трамп принял решение о выходе возглавляемой им страны из Парижского соглашения, чем вызвал резкую критику со стороны многих ученых.

Источник: Новости Ю


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Знаменитый физик Стивен Хокинг умер в возрасте 76 летЗнаменитый физик Стивен Хокинг умер в возрасте 76 лет
В Австралии оштрафовали мужчину-биохакера за вживление в руку чипа с проездной картыВ Австралии оштрафовали мужчину-биохакера за вживление в руку чипа с проездной карты
Ученые раскрыли секрет странных черепов средневековых европейских женщинУченые раскрыли секрет странных черепов средневековых европейских женщин
Маск: колонизация Марса – это наш шанс спасти человечество в Третьей мировой войнеМаск: колонизация Марса – это наш шанс спасти человечество в Третьей мировой войне
Украина предложила построить космодром в АвстралииУкраина предложила построить космодром в Австралии
Блок рекламы


Похожие новости
Стартап из Y Combinator обещает «архивировать» сознание людей. Исход процедуры смертельный
Ученые предупреждают о сближении с Землей крупного астероидаУченые предупреждают о сближении с Землей крупного астероида
Украинец работает над системой мониторинга атмосферы, которую Falcon 9 доставит на МКСУкраинец работает над системой мониторинга атмосферы, которую Falcon 9 доставит на МКС
Роботам не удастся забрать у людей работуРоботам не удастся забрать у людей работу
Алгоритм морали позволяет машинам идти на компромисс лучше людейАлгоритм морали позволяет машинам идти на компромисс лучше людей
Искусственный интеллект превзошел людей в способности к кооперацииИскусственный интеллект превзошел людей в способности к кооперации
В 2200 году нахождение на открытом воздухе станет для человека опасным - климатологиВ 2200 году нахождение на открытом воздухе станет для человека опасным - климатологи
Британцы придумали, как спасти пожилых людей от травм при падении (ФОТО, ВИДЕО)Британцы придумали, как спасти пожилых людей от травм при падении (ФОТО, ВИДЕО)
Ученые обнаружили свидетельства относительно первых людей, которые колонизировали Северную АмерикуУченые обнаружили свидетельства относительно первых людей, которые колонизировали Северную Америку
Австрийские ученые сделали прогноз о жизни людей в 2037 годуАвстрийские ученые сделали прогноз о жизни людей в 2037 году
Последние новости
Подгружаем последние новости