Ученые: весна наступает в Арктике на месяц раньше, чем 10 лет назад

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Глобальное потепление и связанные с ним процессы резко ускорили наступление весны в приполярных и северных регионах планеты – сегодня весна в Арктике начинается на 20-30 дней раньше, чем десять лет назад.

Об этом заявили климатологи в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports, передает РИА Новости.

«И любители природы, и ученые достаточно давно предполагают, что весна сегодня начинается раньше, чем в прошлом. Мы подтвердили, что это так, и выяснили, что в Арктике эти сдвиги проявляются сильнее, чем в низких широтах. Что самое важное, нам удалось показать, что все эти изменения связаны с тем, что температуры в первые дни весны сейчас растут быстрее, чем 10 лет назад», — объясняет Эрик Пост (Eric Post) из университета Калифорнии в Дэвисе (США).

Арктика, наряду с горными ледниками, является одним из самых уязвимых регионов мира для глобального потепления, где среднегодовые температуры уже выросли за последние годы на 6-7 градусов. Таяние ее льдов, как сегодня считают ученые, приведет в будущем к серьезным изменениям в круговороте течений и к необратимым изменениям в работе всего климата Земли в целом.

Главным последствием этого потепления являются две вещи – смещение климатических поясов и связанных с ними флоры и фауны, и изменения во времени наступления весны и других сезонов года. Как отмечает Пост, в этом сегодня никто не сомневается, однако до настоящего времени климатологи не пытались оценить то, как сильно сдвинулась весна во всех регионах Земли и на всей планете в целом, и узнать, что именно послужило причиной этих изменений.

Авторы статьи попытались закрыть этот пробел, проанализировав выводы и исходные данные нескольких сотен статей, посвященных наблюдениям за сезонными миграциями животных и другими экологическими и климатическими процессами, связанными с наступлением весны.

Проанализировав данные, собранные за последние 86 лет в ходе наблюдений за субтропическими и приполярными широтами, ученые обнаружили, что темпы «наступления» весны на зиму серьезно недооценивались и экспертами ООН, и другими климатологами.

В среднем, сегодня весна наступает примерно на шесть дней раньше, чем десять лет назад, а в некоторых регионах Земли, расположенных за полярным кругом, счет идет уже не на дни, а на недели и месяцы.

Эти тренды, как отмечают ученые, меньше всего заметны в тропиках и субтропиках – там весна наступает на один-два дня раньше или даже позже, чем в прошлом. При приближении к северному полюсу сила этих изменений резко растет – в окрестностях полярного круга весна наступает примерно на 10-15 дней раньше, чем обычно, а на широтах земли Франца-Иосифа, Баренцбурга, Диксона и Тикси ее начало сдвинуто примерно на 20-30 дней.

Раннее наступление весны, как подчеркивают биологи, может не облегчить, а усложнить жизнь животных, живущих в заполярье, так как многие из них улетают или мигрируют на юг при наступлении полярной ночи, или же используют лед и снег для охоты, как это делают белые медведи. Как именно эти изменения повлияют на их жизнь, пока не понятно, однако Пост и его коллеги считают, что они вряд ли будут положительными.


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