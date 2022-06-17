Потепление в Арктике: температура в Балтийском море «зашкаливает»

Ученые считают, что это может взывать экстремальные погодные явления в США и Европе, информирует ZN.ua.

Потепление в Арктике: температура в Балтийском море «зашкаливает»
Температура в Баренцевом море растет в 5-7 раз быстрее, чем во всем мире
© pixabay/dassel

Новые данные указали на невероятно высокие темпы потепления Арктики, в некоторых регионах оно прохидит в семь раз быстрее, чем во всем мире. Потепление возникает на севере Баренцева моря, регионе, высокие температуры которого, как считается, могут усугубить экстремальные погодные явления в Северной Америке, Европе и Азии, сообщает The Guardian.

Ученые считают, что то, что происходит в Баренцевом море, может быть «эскизом» того, что в дальнейшем будет происходит в оставшейся части Арктики.


Фаина Ваулина, ZN.ua





Интересные новости
Китай заявил о возможном обнаружении сигнала инопланетной цивилизации – BloombergКитай заявил о возможном обнаружении сигнала инопланетной цивилизации – Bloomberg
Марсоход Perseverance нашел на Красной планете кусочек термоодеялаМарсоход Perseverance нашел на Красной планете кусочек термоодеяла
Илон Маск рассказал, когда Starship может совершить первый орбитальный полетИлон Маск рассказал, когда Starship может совершить первый орбитальный полет
Мона Лиза в реке: ИИ научили дорисовывать картины культовых художниковМона Лиза в реке: ИИ научили дорисовывать картины культовых художников
Вакцина от африканской чумы свиней создана во ВьетнамеВакцина от африканской чумы свиней создана во Вьетнаме
Блок рекламы


Похожие новости
Глобальное потепление не превратит планету в глобальную пустыню - прогноз ученогоГлобальное потепление не превратит планету в глобальную пустыню - прогноз ученого
С потеплением климата придут новые вирусы - исследованиеС потеплением климата придут новые вирусы - исследование
Полуостров Киев в Антарктике зарегистрировали как Kyiv Peninsula
В Лапландии зафиксирована самая высокая температура за 100 лет
Илон Маск вручит $100 миллионов тому, кто найдет способ борьбы с глобальным потеплением
Глобальное потепление повлияло на размеры динозавров
В Арктике всего за несколько лет исчезли огромные ледяные шапки
Земле грозит потепление, которое уже происходило 3,3 млн лет назад
Оказалось, циклоны ускоряют глобальное потепление
На Антарктике установлен новый абсолютный рекорд в 20°C
Последние новости
Подгружаем последние новости