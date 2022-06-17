Потепление в Арктике: температура в Балтийском море «зашкаливает»

Новые данные указали на невероятно высокие темпы потепления Арктики, в некоторых регионах оно прохидит в семь раз быстрее, чем во всем мире. Потепление возникает на севере Баренцева моря, регионе, высокие температуры которого, как считается, могут усугубить экстремальные погодные явления в Северной Америке, Европе и Азии, сообщает The Guardian.

Ученые считают, что то, что происходит в Баренцевом море, может быть «эскизом» того, что в дальнейшем будет происходит в оставшейся части Арктики.